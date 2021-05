GC entlässt Trainer Pereira – Zoltan Kadar übernimmt

Die Klubführung der Grassshoppers reagiert auf die drei Meisterchaftsniederlagen in Folge und wirft Trainer João Carlos Pereira raus. Interimsmässig übernimmt Zoltan Kadar die Betreuung der Mannschaft.

Am Montagabend setzte es mit dem 1:2 beim FC Winterthur eine weitere Pleite ab. Davor verlor GC bereits gegen Stade Lausanne Ouchy und den FC Aarau. Ligakonkurrent Thun könnte mit einem Heimsieg gegen Schaffhausen in der Tabelle punktemässig zu den Hoppers aufschliessen. Die schwachen Auftritte der Mannschaft kosten Trainer Pereira jetzt den Job. An seiner Stell übernimmt für die zwei verbleibenden Ligaspiele gegen Xamax und Kriens Zoltan Kadar die Leitung der Mannschaft. Als Assistenten stehen ihm Marc Hodel, Ricardo Cabanas sowie Walter Grüter als Athletiktrainer zur Seite.

Pereira trat den Trainerjob bei GC zu Beginn dieser Saison an. Er wurde von der neuen Klubleitung installiert.

GC reagiert auf den Abwärtstrend der letzten Partien und trennt sich per sofort von Trainer João Carlos Pereira und seinem Coaching-Staff. Der Club dankt João Carlos Pereira und seinem für die geleistete Arbeit und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute: https://t.co/2D961Yzizs — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) May 11, 2021

psc 11 Mai, 2021 13:15