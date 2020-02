Perfekt: GC verlängert mit Nikola Gjorgjev

Die Grasshoppers verlängern den Vertrag mit Flügelspieler Nikola Gjorgjev bis 2022.

Der 22-Jährige wurde im eigenen Nachwuchs ausgebildet und gehört nach Abstechern in die Niederlande und nach Aarau seit Sommer 2018 wieder fix zum Kader der Hoppers. Dort ist der Youngster in der aktuellen Saison mit fünf Toren und sechs Assists in 22 Pflichtspielen ein Leistungsträger. Wie GC mitteilt, wurde der Kontrakt mit Nikola Gjorgjev nun vorzeitig verlängert.

“Wir freuen uns mit Nikola vorzeitig verlängert zu haben. Trotz seines jungen Alters konnte Nikola bereits viel an Erfahrung sammeln. Zudem ist er mit 8 Scorerpunkten aus 20 Pflichtspielen in der laufenden Saison ein wichtiger Bestandteil der GC-Offensive”, sagt GC-Geschäftsführer Fredy Bickel.

psc 21 Februar, 2020 16:45