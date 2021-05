Siegtreffer! Ex-GC-Profi Zé Turbo avanciert zum Matchwinner

Zé Turbo knüpft an seine starke Vorstellung am Saisonauftakt an und brilliert auch im zweiten Spiel für den chinesischen Zweitligisten Nantong Zhiyun. Beim 1:0 gegen den Kunshan FC markierte der ehemalige GC-Profi sogar den späten Siegtreffer.

Nantong Zhiyun kann weiterhin auf einen Zé Turbo in absoluter Topform zurückgreifen. Der ehemalige Stürmer des Grasshopper Club Zürich erzielte im Heimspiel gegen den Kunshan FC den späten 1:0-Siegtreffer und avancierte so zum Matchwinner für seinen Klub.

“Im Moment konzentriert sich Zé Turbo voll auf das Projekt in China. Was ich sagen kann: Erst ist wirklich in absoluter Topform. Wir stehen einem Wechsel nach Deutschland offen gegenüber, es kann sich immer etwas ergeben. Der Fokus liegt aber momentan auf Nantong Zhiyun”, sagt Berater Carlos Da Costa auf 4-4-2.ch-Nachfrage.

aoe 1 Mai, 2021 17:28