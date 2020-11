Zé Turbo verlässt GC und wechselt nach China

Wie Berater Carlos Da Costa bekanntgibt, verlässt der portugiesische Stürmer Zé Turbo die Grasshoppers und schliesst sich dem chinesischen Zweitligisten Nantong Zhiyun an.

Der 24-Jährige fand bei den Hoppers in dieser Saison unter dem neuen Trainer João Carlos Pereira keine Berücksichtigung und wurde in der 1. Mannschaft noch nie eingesetzt. Deshalb suchte er eine Lösung in Form eines Transfers. Dieser kommt nun zustande: Bei Nantong Zhiyun trifft der Linksfuss unter anderem auf Sturmkollege Mychell Chagas, der Anfang September ebenfalls von GC nach Asien wechselte. Zé Turbo stiess im Sommer 2019 vom FC Schaffhausen zu den Zürchern und besass dort noch einen Vertrag bis 2023.

psc 11 November, 2020 19:15