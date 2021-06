Nächster Neuzugang! Xamax holt Ouhafsa

Neuchatel Xamax treibt die Kaderplanung auf hohem Niveau voran. Ayoub Ouhafsa ist bereits der dritte Neuzugang, den der Schweizer Zweitligist binnen zwei Tagen bekanntgibt.

Ayoub Ouhafsa wird ab der neuen Saison für Neuchatel Xamax stürmen. Das geben die Neuenburger offiziell bekannt. Da sein Vertrag beim französischen Zweitligisten Rodez AF ausgelaufen wäre, wird für Ouhafsa keine Ablöse fällig. Die Rot-Schwarzen vereinbaren zunächst eine Vertragslänge von einem Jahr, plus Option auf eine weitere Saison.

Ouhafsa verbrachte die letzten beiden Spielzeiten in Rodez und absolvierte 61 Einsätze in der Ligue 2, davon 21 als Stammspieler, in denen er 6 Tore erzielte. Zuvor spielte der Stürmer bei US Colomiers und dann in der Reserve von Olympique Marseille, wo er seinen ersten Profivertrag unterschrieb.

Für Xamax war es bereits der dritte Neuzugang innerhalb 24 Stunden. Am Freitag gab der Klub bereits die Verpflichtungen von Yanis Lahiouel (26) und Mats Hammerich (23) bekannt, die ebenfalls ablösefrei kommen.

aoe 12 Juni, 2021 11:38