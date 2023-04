Uli Forte ist neuer Xamax-Trainer

Nach seiner Vertragsauflösung bei Arminia Bielefeld heuert Uli Forte nun bei Challenge Ligist Neuchâtel Xamax an.

Die Neuenburger machen die Verpflichtung des 48-Jährigen am Dienstagmittag offiziell. Uli Forte folgt beim Tabellenschlusslicht auf Jeff Saibene, von dem man sich am Sonntag getrennt hat. Sein Debüt als neuer Xamx-Trainer gibt Forte am Freitagabend beim Heimspiel gegen den FC Thun.

Nach seinem Engagement bei Yverdon-Sport in der Saison 2021/22 ist es für den Zürcher der zweite Job in der Romandie. Xamax kämpft gegen den Abstieg und wird sich in der Relegation gegen ein Promotion League-Team beweisen müssen, um in der Challenge League zu verbleiben. Der Vertrag von Forte ist erst einmal bis Saisonende datiert, verlängert sich beim Klassenerhalt allerdings.

𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙪𝙚 𝙐𝙡𝙞 𝙁𝙤𝙧𝙩𝙚 🔴⚫ Uli Forte est le nouvel entraîneur de Neuchâtel Xamax ! Communiqué complet ➡️ https://t.co/Cyp0ph8toV

#SangRougeNoir #Nerienlâcher pic.twitter.com/9fqnV2xe0M — Neuchâtel Xamax (@XamaxFCS) April 25, 2023

psc 25 April, 2023 13:09