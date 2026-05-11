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Yoan Epitaux geht

Xamax verkündet einen gewichtigen Abgang

Autor: | Publiziert: 11 Mai, 2026 17:06
Xamax verkündet einen gewichtigen Abgang

Das Eigengewächs Yoan Epitaux verlässt Neuchâtel Xamax im Hinblick auf die kommende Saison.

Der 25-jährige Innenverteidiger wird seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern, wie der Challenge Ligist am Montag bekanntgibt. Epitaux will demnach eine neue Herausforderung im Ausland annehmen.

Der Abwehrspieler ist in dieser Saison gesetzt und führte die Mannschaft auch diverse Male als Kapitän an. Insgesamt hat er für Xamax bereits 131 Partien bestritten. Ab Sommer kommen vorerst keine weiteren mehr hinzu. Wohin Epitaux wechseln wird, ist offen.

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