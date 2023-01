Xamax verstärkt sich mit Ghana-Verteidiger Frank Amoabeng

Neuchâtel Xamax verstärkt sich kurz vor Rückrundenstart noch einmal und verpflichtet den ghanaischen Verteidiger Frank Amoabeng.

Der 21-Jährige stösst aus Italien von Serie C-Verein Novara Calcio zu den Neuenburgern. Er konnte sich in Probetrainings bei seinem neuen Verein in Szene setzen und kann in der Abwehr diverse Positionen bekleiden.

AMOABENG ❌ XAMAX Neuchâtel Xamax teilt erfreut die Verpflichtung des ghanaischen Verteidigers Frank Amoabeng mit. Mehr dazu 👉 https://t.co/ZhbqePyppC#BienvenueFrank #SangRougeNoir pic.twitter.com/cDy6RLLWzg — Neuchâtel Xamax🇨🇭🇩🇪 (@XamaxFCS_DE) January 17, 2023

psc 17 Januar, 2023 10:41