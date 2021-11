Fix: René van Eck ist neuer Kriens-Trainer

Die Rückkehr von René van Eck in den Schweizer Fussball ist perfekt: Der 55-Jährige wird neuer Cheftrainer beim SC Kriens.

Der 55-Jährige weilt bereits in der Innerschweiz und leitet am Montag das erste Training mit der Mannschaft. “Wir sind sehr froh, dass wir René für den SC Kriens gewinnen konnten und erhoffen uns, dass er seine Mentalität in unserer schwierigen Situation auf unsere Spieler übertragen kann. René bringt Erfahrung im Abstiegskampf mit. Er übernahm zum Beispiel den FC Wohlen nach 13 Spielen ohne Sieg und führte ihn zum Ligaerhalt. Wir brauchen jetzt eine starke Persönlichkeit, die unserem Team Selbstvertrauen gibt und gleichzeitig alles aus unseren Spielern herausholt”, sagt Kriens-Sportchef Bruno Galliker. Van Eck gibt die Zielsetzung vor: “Es gibt nur ein Ziel. Nicht absteigen. Mich reizt es, diese Aufgabe hier beim SC Kriens zu meistern. Es ist eine grosse Aufgabe, die ich aber gerne annehme”.

psc 8 November, 2021 09:29