SFL veranlasst Schweigeminute für verstorbenen Karim Gazzetta

Der frühere Schweizer Nachwuchsnationalspieler Karim Gazzetta hat vor wenigen Tagen in Bosnien Selbstmord begangen. Die Swiss Football League veranlasst in allen Challenge League-Spielen an diesem Wochenende deshalb eine Schweigeminute.

Gazzetta stand zuletzt beim bosnischen Tabellenführer Zrinjski Mostar unter Vertrag. Als offensiver Mittelfeldspieler bestritt Gazzetta zwischen 2014 und 2022 für Servette, Winterthur, Stade-Lausanne-Ouchy und Xamax gesamthaft 183 Meisterschaftsspiele in der Challenge League. Er wurde nur 27 Jahre alt.

Die SFL schrebt, dass sie der gesamten Familie und den Angehörigen ihr tiefstes Mitgefühl ausspricht, insbesondere seinem jüngeren Bruder Luca, der in der Saison 2017/18 zu drei Einsätzen in der Challenge League für Servette FC gekommen ist und aktuell in der Promotion League für Stade Nyonnais spielt.

ℹ️ Schweigeminute für Karim Gazzetta

ℹ️ Une minute de silence pour Karim Gazzetta

➡️ Toutes les informations sur https://t.co/CFv7CgyjhA

psc 25 November, 2022 13:44