Entscheidung gefallen: Nübel schliesst Rückkehr zum FC Bayern aus

Alexander Nübel wird in diesem Winter mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit nicht zum FC Bayern zurückkehren.

Der 26-Jährige findet nach dem 3:2-Sieg von Monaco am Mittwochabend gegen Auxerre gegenüber der «Bild» deutliche Worte. «Es macht wenig Sinn, dass ich zurückkomme», sagt Nübel und führt aus: «Ich weiss nicht, wie schwerwiegend die Verletzung von Manuel ist. Aber ich denke, ab Sommer, spätestens in der Vorbereitung für die nächste Saison, wird er wieder fit sein. Dafür drücke ich ihm die Daumen.»

Immer wieder hat der an Monaco verliehene Keeper in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass er nur an die Säbener Strasse zurückkehrt, wenn er dort als Nummer 1 eingeplant ist. Dies wäre er vorderhand wohl nur für die Rückrunde dieser Saison, bis sich Neuer von seiner Verletzung erholt.

Ohnehin fühlt sich der Ex-Schalker im Fürstentum wohl: «Ich bin froh, dass ich hier bin und habe mit Monaco noch viele Spiele vor der Brust. Ich habe hier gemerkt, wie wichtig Spiele sind. Das will ich nicht mehr missen.» Monaco wird wohl sogar versuchen, Nübel längerfristig zu halten. Der Leihvertrag endet im Sommer.

Von Monaco verspüre er auch keine Signale, dass man ihn abgeben wolle: «Ich fühle mich wohl hier. Das wissen die Verantwortlichen. Ich vertraue ihnen, sie vertrauen mir. Deswegen bin ich glücklich, dass ich hier bin.»

Die Bayern werden sich nach anderen Möglichkeiten umsehen müssen bzw. haben dies bereits getan. Yann Sommer bleibt eine Option, wobei der Schweizer Natikeeper betont, dass er zurzeit in Gesprächen mit Gladbach ist. Die Fohlen würden den zum Saisonende auslaufenden Vertrag gerne verlängern.

psc 29 Dezember, 2022 11:04