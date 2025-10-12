AS Monaco präsentiert neuen Cheftrainer Sébastien Pocognoli

Die AS Monaco hat nach der Trennung von Adi Hütter schnell gehandelt und einen neuen Mann an der Seitenlinie verpflichtet. Sébastien Pocognoli wechselt vom belgischen Meister Union Saint-Gilloise ins Fürstentum und kommt dank einer günstigen Ausstiegsklausel von unter einer Million Euro. Der 38-Jährige erhält einen Vertrag bis Sommer 2027.

Pocognoli kann bereits beeindruckende Erfolge als Trainer vorweisen. Mit Saint-Gilloise feierte er in der vergangenen Saison den Gewinn sowohl der Meisterschaft als auch des Pokals. Auch aktuell stehen die Belgier an der Spitze der Tabelle. Dieser Erfolgshunger und seine klare Spielidee sollen nun auch bei den Monegassen für frischen Schwung sorgen.

Während seiner aktiven Spielerkarriere war Pocognoli vor allem als zuverlässiger Linksverteidiger bekannt. In Deutschland schnürte er in der Saison 2013/14 die Fußballschuhe für Hannover 96, bevor er weitere Stationen in Belgien und England absolvierte. Nun soll er in Monaco seine erste größere Traineraufgabe in einer der Top-Ligen Europas meistern.

Sören Mundt 12 Oktober, 2025 09:04