Breel Embolo schneller zurück als erwartet?

Die AS Monaco muss mit Breel Embolo auf einer ihrer wichtigsten Kräfte verzichten. Aus dem Fürstentum gibt es jetzt gute Nachrichten.

Zwei Spiele musste die AS Monaco, die unbedingt in die Champions League will, schon auf Breel Embolo verzichten. Der Schweizer Nationalstürmer klagt aktuell über Kniebeschwerden. Embolo könnte nun früher als erwartet auf den Platz zurückkehren.

«Breels Genesung verläuft gut. Er muss mehr Dinge tun, um Spiele zu bestreiten, und wir dürfen nichts erzwingen», gab ASM-Trainer Philippe Clement während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel in der Ligue 1 gegen den FC Lorient (Sonntag, 17.05 Uhr) ein positives Update zu Embolo. «Er ist sehr motiviert. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, wie sich das entwickelt. Im Moment kommt er schneller zurück, als alle dachten.»

Für Monaco wäre die baldmöglichste Rückkehr von Embolo ein Segen. Der Schweizer Angreifer ist hinter Wissam Ben Yedder (17) mit zwölf Saisontoren der beste monegassische Schütze.

aoe 15 April, 2023 11:01