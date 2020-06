Fix: Goalie Danijel Subasic verlässt Monaco

Die Zeit von Goalie Danijel Subasic bei der AS Monaco ist nach dieser Saison vorüber.

Wie die Monegassen am Montag mitteilen, wird der 35-jährige kroatische Keeper den Ligue 1-Klub zum Saisonende verlassen. Der auslaufende Vertrag wird nicht mehr verlängert. “Er kam zu Beginn des Projekts, als wir noch in der zweiten Liga waren, und hat in all den Jahren viele Herausforderungen angenommen, um zu den grossen Erfolgen des Teams beizutragen. Er ist ein grossartiger Spieler, der hier all seine sportlichen Qualitäten und seine grosse Charakterstärke unter Beweis gestellt hat. Ich möchte ihm für seine Loyalität und für alles, was er hier getan hat, danken. Danijel wird bei der AS Monaco immer willkommen sein”, sagt Klubpräsident Dmitri Rybolovlev über den bevorstehenden Abgang von Subasic.

L’AS Monaco annonce la fin de l’aventure avec @SubasicDanijel qui s’est imposé comme un acteur majeur des réussites de l’AS Monaco ces huit dernières années et l’un des meilleurs gardiens de l’histoire du club 🔴⚪️👏 𝙃𝙫𝙖𝙡𝙖 𝙫𝙖𝙢 𝘿𝙖𝙣𝙞𝙟𝙚𝙡, 𝙢𝙚𝙧𝙘𝙞 𝙎𝙪𝙗𝙖 ! — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 8, 2020

psc 8 Juni, 2020 16:43