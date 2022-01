Monaco bestätigt Kovac-Entlassung – kommt Nachfolger aus Belgien?

Die AS Monaco hat am Samstagabend die Entlassung von Trainer Niko Kovac verkündet. Einen Nachfolger wollen die Monegassen in Kürze vorstellen.

“Der Verein hat sich am Donnerstag von Niko Kovac getrennt. Der neue Trainer wird in Kürze bekannt geben. Bis dahin wird Stéphane Nado, Trainer der Reserve, die erste Mannschaft trainieren. Wir danken Niko für sein Einsatz und wünschen ihm alles Beste für die Zukunft!”, teilte die AS Monaco kurz und knapp in einem Statement am Abend des 1. Januar mit. Kovac übernahm erst im Sommer 2020 in Monaco – und musste nun frühzeitig seinen Hut nehmen.

Beim Ligue-1-Klub aus dem Fürstentum wird der derzeit beim belgischen FC Brügge tätige Philippe Clement als Favorit für die Neubesetzung des Trainerpostens gehandelt. Für den 47-Jährigen würde aber eine Ablöse fällig werden, da er bei Brügge noch einen gültigen Vertrag besitzt. Neben Clement sollen auch der frühere RB-Leipzig-Coach Jesse Marsch und der bis Sommer 2021 bei der AS Rom im Amt gewesene Paulo Fonseca Kandidaten sein.

adk 2 Januar, 2022 10:13