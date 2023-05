Volland strebt Rückkehr von Monaco nach Deutschland an

Kevin Volland strebt im Sommer einen Abgang aus Monaco an. Der Stürmer würde am liebsten zurück in die Bundesliga.

2020 wechselte Kevin Volland von Bayer Leverkusen zur AS Monaco. "Mit den ersten zwei Jahren bin ich sehr zufrieden. Es war eine super Erfahrung, sportlich auf sehr hohem Niveau und sehr konstant, auch persönlich. Die aktuelle Saison ist ein bisschen ein Seuchen-Jahr. Ich hatte unglückliche Verletzungen, einmal am Knöchel, dazu zweimal die Rippe gebrochen an derselben Stelle", sagte der 30-Jährige kürzlich erst im Interview mit "ran.de".

An seinen Planen für die Zukunft machte der Angreifer zudem keinen Hehl: "Meine Familie und mich zieht es auf jeden Fall zurück nach Deutschland in die Heimat, wir wollen auch nach der Karriere wieder im Allgäu leben. Aber was dann genau wird, muss man schauen. Ich bin nächstes Jahr 31, habe eine Familie mit zwei Kindern, das fliesst in so eine Entscheidung alles mit rein. Bisher haben wir immer eine gute Lösung gefunden."

Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg ist der VfL Wolfsburg an ihm interessiert. Die Niedersachsen würden für ihn durchaus eine Option darstellen. Als Ablöse würden fünf bis sieben Millionen Euro an die AS Monaco, wo sein Vertrag noch bis 2024 läuft, fällig werden.

adk 30 Mai, 2023 16:48