Gladbach & Leverkusen im Duell um ein französisches Supertalent

Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen zeigen beide Interesse an einem französischen Supertalent. Der 19-jährige Rechtsverteidiger Aimen Moueffek hat es den Klubs angetan.

Der Youngster spielt noch in seiner französischen Heimat bei AS St. Étienne. Laut “France Football” zeigen die beiden Bundesligisten Interesse an Moueffek. Auch Red Bull Salzburg und der RSC Anderlecht gelten als Anwärter auf einen Transfer.

Der junge Abwehrspieler, der auch über den marokkanischen Pass verfügt, wurde in St. Étienne ausgebildet. In der laufenden Saison bestritt er 13 Pflichtspiele. Vertraglich ist er noch bis 2022 an seinen Stammklub gebunden.

psc 9 März, 2021 16:49