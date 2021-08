Bordeaux spekuliert auf Verkauf von Nati-Star Loris Benito

Der Schweizer Nationalspieler Loris Benito könnte in den letzten Tagen der Transferperiode noch einen Wechsel vollziehen.

Zumindest könnte dies nach Angaben von “Blick” die Idee seines Vereins Girondins Bordeaux sein: Im Juni 2022 kann Benito ablösefrei wechseln. Dieses Szenario möchte der Ligue 1-Klub verhindern. In diesem Sommer würde der 29-Jährige zumindest noch eine Ablöse einbringen. Der Aussenverteidiger sass am Wochenende beim 1:1 gegen Angers nur auf der Tribüne. Eine Verletzung soll nicht vorliegen. Ausgerechnet sein früherer Nationaltrainer Vladimir Petkovic verzichtete also komplett auf ihn.

Vielleicht auch, da sich an der Transferfronst noch etwas tun könnte. Benito hat theoretisch bis am 31. August Zeit, sich einem neuen Verein anzuschliessen. Beraten wird er übrigens von der Agentur von Philipp Degen.

psc 23 August, 2021 16:08