Abwehr-Haudegen Dante verlängert noch einmal

Der brasilianische Abwehrspieler Dante setzt seine Karriere fort und verlängert in Nizza noch einmal.

Der mittlerweile 39-jährige Ex-Bayern-Profi ist Kapitän bei den Südfranzosen und hat einen neuen Kontrakt mit Gültigkeit bis Juni 2024 unterzeichnet. Dante spielt bereits seit 2016 in Nizza und fühlt sich weiterhin sehr gut.

Sportdirektor Florenz Ghisolfi sagt zur Verlängerung des Routiniers: «Er ist ein Anführer und vor allem ein grosser Wettkämpfer. Er geht jedes Training und jedes Spiel wie ein Champion an. Das gibt er an die anderen weiter. In unserem Alltag ist er sehr wertvoll. Dante hat in dieser Saison sehr gute Leistungen erbracht. Er verkörpert perfekt den Anspruch und die Identität, die wir der Mannschaft vermitteln wollen. Und im weiteren Sinne verkörpert er auch den Anspruch und die Identität des Vereins.»

✍️ #Dante2024 🔴⚫️ L’#OGCNice a le plaisir d’annoncer la prolongation de @dante_bonfim pour une saison supplémentaire. Le capitaine portera les couleurs rouge et noir lors de l’exercice 2023-24. — OGC Nice (@ogcnice) May 5, 2023

psc 5 Mai, 2023 13:37