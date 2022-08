Lucien Favre verpasst bei Ligue-1-Rückkehr einen Sieg

Lucien Favre ist seit dieser Saison wieder Cheftrainer beim OGC Nizza. Zum Auftakt in der Ligue 1 gab es allerdings nur ein Remis.

Den Start in die neue Ligue-1-Saison hatte sich Lucien Favre mit dem OGC Nizza erfolgreicher vorgestellt. Die Südfranzosen kamen auswärts beim FC Toulouse nicht über ein 1:1 hinaus. Die Hausherren gingen in der 20. Minute durch Thijs Dallinga in Führung, für Nizza glich Aaron Ramsey in der 78. Minute aus.

adk 7 August, 2022 17:31