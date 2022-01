Nati-Jungstar Kastriot Imeri bei Ligue 1-Topklub im Gespräch

Kastriot Imeri ist einer der dominierenden Spieler der Super League. Wie lange der 21-Jährige noch in der Schweiz spielt, ist fraglich. Interesse gibt es nun aus Frankreich.

Ligue 1-Spitzenverein OSC Nizza interessiert sich für die Dienste des begnadeten Spielmachers. Möglicherweise müssen die Südfranzosen schon bald die Abgänge von Lucas Da Cunha und Alexis Claude-Maurice kompensieren. Imeri ist dazu eine Option.

Der Youngster debütierte im vergangenen Jahr in der Schweizer Nati. In der laufenden Saison hat er für Servette in 14 Ligaspielen ganze acht Tore erzielt. Sein Vertrag in Genf läuft zwar noch bis 2023, dass er diesen erfüllt, ist allerdings unwahrscheinlich. Auch deutsche und englische Vereine haben ihn bereits auf dem Zettel.

