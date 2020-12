Patrick Vieira wird bei Nizza entlassen

Die Zeit von Patrick Vieira als Trainer von OGC Nizza ist vorbei.

Wie “L’Équipe” am späten Donnerstagabend berichtet, trennen sich die Südfranzosen vom 44-Jährigen. Das Fass zum Überlaufen gebracht hat die 2:3-Niederlage in der Europa League gegen Bayer Leverkusen. Mit nur drei Punkten aus fünf Spielen ist Nizza sang- und klanglos ausgeschieden. Auch in der Liga kommt das Team trotz zahlreichen Verstärkungen in der letzten Transferperiode nicht in Fahrt und liegt nur auf dem 11. Tabellenplatz. Wer Vieira ersetzt, ist noch unklar.

psc 4 Dezember, 2020 00:20