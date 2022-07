Ajax-Profi Nicolás Tagliafico entscheidet sich für Olympique Lyon

Der argentinische Linksverteidiger Nicolás Tagliafico wird Ajax Amsterdam nach viereinhalb Jahren verlassen und nach Frankreich wechseln.

Nach Angaben von “Goal” wechselt der 29-jährige Nationalspieler, der in den Niederlanden noch für eine Saison unter Vertrag steht, zu Olympique Lyon. Die Ablöse soll 4 Mio. Euro betragen. Bereits am Freitag wird Tagliafico in Lyon erwartet, um einen Dreijahresvertrag zu unterzeichnen. Der Deal soll in trockenen Tüchern sein und wird in Kürze verkündet.

psc 21 Juli, 2022 16:58