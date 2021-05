Arsenal arbeitet an Dembélé-Transfer

Der FC Arsenal wird im Sommer wohl einen grösseren Kaderumbruch vollziehen. Eine Rolle in den Planungen spielt Moussa Dembélé.

Der 24-jährige Franzose wechselte zu Beginn dieses Jahres auf Leihbasis von Olympique Lyon zu Atlético. In Spanien konnte sich der Angreifer allerdings nicht etablieren und bestritt bislang nur vier Ligaspiele. Die vorhandene Kaufoption werden die Spanier nicht aktivieren. Im Sommer könnte ein neuerlicher Wechsel erfolgen. Laut “Telegraph” bekundet Arsenal grosses Interesse an Dembélé. Als Ablöse stehen für den noch bis 2023 in Lyon unter Vertrag stehenden Stürmer rund 30 Mio. Euro im Raum.

psc 12 Mai, 2021 17:54