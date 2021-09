Flick öffnet Boateng Tür für DFB-Comeback

Jerome Boateng hat nach seinem Wechsel zu Olymique Lyon Chancen, in die Nationalmannschaft von Deutschland zurückzukehren. Dies deutet Bundestrainer Hansi Flick an.

Nach seinem Vertragsaus beim FC Bayern hat Jerome Boateng mit Olymique Lyon einen neuen Klub gefunden. Im Anschluss an seine Unterschrift in Frankreich darauf angesprochen, ob er eine Rückkehr zum DFB, den er letztmals 2018 repräsentierte, für möglich halte, meinte er bei “Sport1”: “Ich will jetzt nicht sagen, dass ich unbedingt zur Nationalmannschaft zurückmuss. Am Ende des Tages geht es um Leistung, die jeder bringen muss, um es sich zu verdienen, bei der Nationalmannschaft zu spielen.”

Doch wie Hansi Flick über eine mögliche Rückhol-Aktion Boatengs denkt? “Ich finde es gut, dass er einen Verein hat, der international spielt. Er hat in den vergangenen zwei Jahren eine enorme Entwicklung genommen und ist auf ein sehr gutes Niveau zurückgekommen. Wenn wir Spieler haben die in der Lage sind uns weiterzuhelfen, egal welchen Alters, dann sind sie herzlich willkommen”, so der frühere Cheftrainer des FC Bayern. Heisst: Zeigt Boateng in Lyon gute Leistungen, dürfte er wieder für den DFB berufen werden.

adk 5 September, 2021 16:59