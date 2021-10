Hansi Flick spricht mit Jérôme Boateng über DFB-Comeback

Jérôme Boateng zählte in der vergangenen Saison unter Hansi Flick beim FC Bayern zur Stammelf. Nun gab es zwischen den beiden ein Gespräch bezüglich eines Comebacks des 33-Jährigen in der deutschen Nationalelf.

Im Gegensatz zu Mats Hummels und Thomas Müller spielte Boateng an der EM in diesem Jahr, noch unter Jogi Löw, keine Rolle für das DFB-Team. Auch Hansi Flick hat den Abwehrspieler bisher nicht berücksichtigt. Dies hat allerdings in erster Linie damit zu tun, dass die Unterschrift des Routiniers bei Olympique Lyon erst vor rund einem Monat erfolgte. Laut “Bild” haben Flick und Boateng vereinbart, dass sich der Verteidiger erst einmal auf seine Aufgabe im Klub konzentriert.

Bei OL soll Boateng erst einmal wieder in Topform kommen. Bisher hat er noch kein Spiel über 90 Minuten bestritten. Er zählt aber unter Trainer Peter Bosz bereits regelmässig zur Startelf.

psc 5 Oktober, 2021 16:05