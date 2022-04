Lyon-Coach Peter Bosz droht der Rauswurf

Olympique Lyon kassierte am Donnerstagabend in der Europa League eine bittere 0:3-Pleite gegen West Ham und schied somit sang- und klanglos aus dem Wettbewerb aus. Dieser Rückschlag könnte Trainer Peter Bosz definitiv das Amt kosten.

Unter dem niederländischen Coach läuft es in dieser Saison ohnehin nicht gut. Klubboss Jean-Michel Aulas sah sich die Pleite gegen die Hammers auf der Tribüne mit versteinerter Miene an. Im Anschluss an die Partie fand er klare Worte: “Wir sind über dieses Ausscheiden all sehr traurig, wie auch Barça oder Atalanta. Es würde keinen Sinn ergeben, jetzt noch mehr Hassreaktionen von sich zu geben. Es bleiben uns noch sieben Spiele, um diese viel zu schwierige Saison zu retten und der Institution OL zu helfen.” In der Ligue 1-Tabelle liegt Lyon auf dem enttäuschenden 10. Platz. Es droht eine Saison ohne Europacup. Ob Bosz auch in der kommenden Spielzeit noch an der Seitenlinie steht, ist inzwischen sehr fraglich.

psc 15 April, 2022 10:18