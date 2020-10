Servette angelt sich Lyon-Stürmer Boubacar Fofana

Servette verstärkt seine Offensive mit dem französischen Flügelstürmer Boubacar Fofana.

Der 22-Jährige spielte zuletzt eine Saison in der zweiten Mannschaft von Olymmpique Lyon. Nun soll er in der Super League durchstarten. Boubacar Fofana unterschreibt in Genf für zwei Jahre und erhält die Rückennummer 35.

Boubacar Fofana, ailier de 22 ans, rejoint le SFC en provenance de l'@OL Le nouveau numéro 3⃣5⃣ des Grenat s'est engagé pour deux saisons 👉 https://t.co/HhJDIY9i06#NotreVilleNotreClub pic.twitter.com/IK6wohx1L9 — Servette FC (@ServetteFC) October 1, 2020

psc 2 Oktober, 2020 12:12