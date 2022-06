Der türkische Meister will Jérôme Boateng verpflichten

Abwehrspieler Jérôme Boateng könnte Olympique Lyon nach einer Saison bereits wieder verlassen. Nun möchte der türkische Meister den 33-jährigen Routinier verpflichten.

Nach Angaben von “Sky” buhlt Trabzonspor um den früheren Bayern-Profi. Boateng steht in Lyon noch bis Juni 2023 unter Vertrag. Rundum glücklich scheint der Innenverteidiger in Frankreich aber nicht zu sein. Trabzonspors Trainer Abdullah Avci bestätigt der Nachrichtenagentur “Anadolu Ajansi” das Interesse am Abwehrspieler: “Der Name Jérôme Boateng ist aufgetaucht, jetzt beschäftigen wir uns mit ihm. Sofern die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen, würden wir ihn gerne verpflichten.”

Allerdings scheint der türkische Topklub an eine Leihe und nicht an einen Kauf zu denken. Ob sich dies bewerkstelligen lässt, bleibt abzuwarten.

psc 7 Juni, 2022 10:09