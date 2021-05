Weg frei für Barça: Memphis Depay verkündet Abschied aus Lyon

Stürmer und Mannschaftskapitän Memphis Depay verabschiedet sich nach viereinhalb Jahren von Olympique Lyon. Am Sonntagabend bestreitet er gegen Nizza seinen letzten Einsatz für OL. Danach wird er wohl nach Barcelona wechseln.

Im Gespräch mit “L’Équipe” spricht der 27-Jährige über die Emotionen, die ihn in diesen Tagen begleiten. “Ich habe hier einige tolle Momente erlebt. Ich habe in der Champions League gespielt, ich bin Kapitän geworden und ich bin jetzt ein besserer Spieler”, bilanziert er und führt aus, dass “es sehr seltsam” sei, “daran zu denken, dass ich am Sonntag gegen Nizza mein letztes Spiel bestreiten werde.” Depay bedauert, dass er dem Verein und den Fans keinen Titel “schenken” konnte. “Es ist schwierig, zu gehen, ohne mit Lyon einen Titel zu gewinnen. Das Finale gegen PSG letztes Jahr (Coupe de la Ligue Final; Anm. d. Red.) hat mich sehr verletzt. Ich habe immer positive Gefühle gegenüber Lyon gehabt.”

Voraussichtlich wird der niederländische Nationalspieler nach der EM im Sommer seine Zelte in Barcelona aufschlagen. Die Katalanen können ihn ablösefrei unter Vertrag nehmen.

psc 21 Mai, 2021 10:47