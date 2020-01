Der 24-jährige Linksaussen wechselt für knapp 20 Mio. Euro Ablöse nach England und unterschreibt dort einen langfristigen Vertrag bis Juni 2024. Nachdem er bei Sporting ausgebildet wurde, verbrachte Podence die vergangenen zweieinhalb Jahre in Griechenland und war bei Olympiakos eine spielbestimmende Figur. Nun will er auch auf der Insel seine Spuren hinterlassen.

The full story as Daniel Podence signs on a four-and-a-half year deal!

