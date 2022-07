Fix: Igor Tudor ist neuer Trainer von Olympique Marseille

Olympique Marseille hat den Nachfolger für Jorge Sampaoli bestimmt. Der neue Trainer der Südfranzosen heisst Igor Tudor.

Der 44-jährige Kroate unterschreibt bei OM einen Vertrag für zwei Jahre bis 2024. Er folgt auf Jorge Sampaoli, der den Klub nach etwas mehr als einem Jahr wieder verliess. Tudor, der zuletzt bei Hellas Verona in der Serie A tätig war, ist glücklich über sein neues Engagement.

OM-Besitzer Frank McCourt sagt: “Ich denke, wir haben in Igor Tudor gefunden, was wir brauchen. Ich freue mich, ihn in unserem Klub begrüssen zu dürfen.”

L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature d’𝗜𝗴𝗼𝗿 𝗧𝘂𝗱𝗼𝗿 au poste d’entraîneur.✍️ Libre de tout contrat, le technicien croate 🇭🇷 s’est engagé pour deux ans avec le club olympien. 🔵⚪️ Plus d'infos 👉 https://t.co/pWIguf360u pic.twitter.com/T2PAvrhiDI — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 4, 2022

psc 4 Juli, 2022 19:13