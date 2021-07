Fix: Marseille schnappt sich Brasil-Profi Gerson für 25 Mio. Euro

Olympique Marseille bestätigt den Zuzug des brasilianischen Mittelfeldspielers Gerson.

Der 24-jährige Spielmacher wechselt für die Summe von 25 Mio. Euro von Flamengo zu den Südfranzosen und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2026. Gerson sammelte in Europa bereits Erfahrungen in der Serie A, wo er für die AS Roma und die Fiorentina aktiv war. Nach zwei Jahren zurück in der Heimat kehrt er nun zurück.

𝗚𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗱𝗮 𝗦𝗶𝗹𝘃𝗮 🇧🇷 s’est engagé aujourd’hui pour 5️⃣ ans avec 𝗹'𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲 🔵⚪️ Plus d'infos 👉 https://t.co/mNiBl43Hzd pic.twitter.com/GzUp3Xf0Am — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 1, 2021

psc 1 Juli, 2021 14:11