Zoff hinter den Kulissen

Grosse Wende: Mehdi Benatia bleibt nun doch in Marseille

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 17 Februar, 2026 11:29
Bei Olympique Marseille rumort es hinter den Kulissen gewaltig: Nachdem Sportdirektor Mehdi Benatia bei den Südfranzosen am Wochenende zunächst seinen Abgang verkündet hatte, bleibt der Ex-Profi nun doch im Klub.

Präsident Pablo Longoria war dem Marokkaner ein Dorn im Auge, da sich dieser angeblich immer wieder in seine Angelegenheiten einmischte und die Kompetenzen überschritt. Mehdi wollte deshalb zurücktreten. Nun kommt es jedoch zur dramatischen Wende: Klubbesitzer Frank McCourt verkündet, dass der Sportdirektor nun doch im Verein bleibt – und zwar mindestens bis Saisonende. Dem früheren Juve- und Bayern-Profi wird die Verantwortung für «die gesamten sportlichen Aktivitäten» übertragen.

Klubpräsident Pablo Longoria bleibt zwar vorerst an Bord und soll den Verein weiterhin in französischen und europäischen Gremien vertreten. Er wird jedoch nicht mehr ins Tagesgeschäft involviert und verfügt über keine Kompetenzen im sportlichen Bereich mehr. Der 39-jährige Spanier zieht nun offenbar seine eigenen Konsequenzen und will den Klub gemäss französischen Medienberichten verlassen.

