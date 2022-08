Perfekt: Alexis Sanchez hat beim neuen Klub unterschrieben

Alexis Sanchez ist ab sofort ein Spieler von Olympique Marseille.

Der 33-jährige Chilene hat nach der Vertragsauflösung bei Inter Mailand seinen neuen Vertrag bei den Südfranzosen unterzeichnet. Der Kontrakt läuft bis 2024. Alexis Sanchez wird erstmals in Frankreich tätig, nachdem er in der Vergangenheit bereits in Europa bereits in Italien, England und Spanien gespielt hat. In Marseille erhält er die Rückennummer 70.

🎥 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀

🎬 𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝗜𝗫

✍️ « 𝗘𝗹 𝗡𝗶𝗻̃𝗼 𝗠𝗮𝗿𝗮𝘃𝗶𝗹𝗹𝗮 » #BienvenueSurMars 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗶𝘀 𝗦𝗮́𝗻𝗰𝗵𝗲𝘇 🛸🇨🇱 pic.twitter.com/wooByhm8sg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 10, 2022

psc 10 August, 2022 14:33