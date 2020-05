Trainerikone Eriksson in Marseille gehandelt

Andre Villas-Boas könnte Olympique Marseille nach nur einem Jahr wieder verlassen. Die Gerüchteküche brodelt schon: Der erfahrene Sven-Göran Eriksson wird als Nachfolger gehandelt.

Nach vier Jahren Zusammenarbeit hatte sich Olympique Marseille in dieser Woche überraschend vom Sportlichen Leiter Andoni Zubizarreta getrennt. Womöglich folgt in Kürze Cheftrainer Andre Villas-Boas, der seine Zukunft eng an die des Iberers knüpfte.

Laut Informationen von “La Marseillaise” beschäftigt sich OM-Präsident Jacques-Henri Eyraud bereits mit potenziellen Villas-Boas-Nachfolgern. Christophe Galtier soll der Favorit sein, Sven-Göran Eriksson und Vincenzo Montella haben aber ebenfalls Chancen auf den wohl bald vakanten Trainerjob.

Galtier steht nur gegen eine Ablöse zur Verfügung, er ist noch bis 2021 an den OSC Lille gebunden. Eriksson trainierte bis Januar 2019 die philippinische Fussball-Nationalmannschaft, Montella wurde Ende Dezember vergangenen Jahres beim AC Florenz geschasst.

aoe 16 Mai, 2020 13:01