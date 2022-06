40 Mio. Euro-Neuzugang für PSG: Vitinha unterschreibt

Paris St. Germain präsentiert nach der definitiven Übernahme von Aussenverteidiger Nuno Mendes in Kürze seinen ersten grossen Transfer für die kommende Saison. Der portugiesische Spielmacher Vitinha stösst vom FC Porto zu den Parisern.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano hat der 22-jährige Mittelfeldprofi den Medizintest bei PSG am Donnerstag bestanden und wird in Kürze einen Vertrag unterzeichnen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, ehe er als Neuzugang bestätigt wird. Vitinha kostet die Pariser eine Ablöse von insgesamt 40 Mio. Euro. In der Saison 2020/21 sammelte der Spielgestalter bei Wolverhampton bereits erste Auslandserfahrung. Nach einer eher enttäuschenden Saison kehrte er noch einmal zu seinem Stammklub nach Porto zurück. Nun verlässt er diesen endgültig.

psc 30 Juni, 2022 16:28