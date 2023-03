Abgang von PSG? Neymar trifft Entscheidung

Neymar wird abermals mit einem Weggang von Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht. Der Brasilianer soll daran aber kein Interesse bekunden. Stattdessen verfolgt er offenbar einen ganz anderen Plan.

Vertraglich ist Neymar noch bis 2027 an Paris Saint-Germain gebunden. Und laut «The Athletic» will der 31-Jährige seinen Kontrakt beim französischen Haupstadtklub mindestens erfüllen. Sogar noch mehr: Der Offensivkünstler soll sich ein Karriereende bei PSG wünschen. Sein grosses Ziel: Der Gewinn der Champions League, was ihm in bislang sechs Jahren in Paris noch nicht gelungen ist.

In der neuen Saison will der Routinier einen neuen Anlauf wagen. Zumal sich die Pariser gegen den FC Bayern jüngst aus dem Achtelfinale verabschieden mussten und er aufgrund einer Operation am Sprunggelenk frühestens wieder in der kommenden Saison mitwirken wird.

adk 13 März, 2023 10:38