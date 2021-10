Alarmstimmung bei Wijnaldum: Bereut er den Wechsel zu PSG?

Der niederländische Mittelfeldspieler Georginio Wijnaldum schloss sich diesen Sommer nach fünf Jahren beim FC Liverpool ablösefrei Paris St. Germain an. Ein Transfer, den er offenbar bereits bereut.

Beim Aufenthalt bei der niederländischen Nationalmannschaft spricht der 30-Jährige gegenüber “NOS” über seine aktuelle Situation im Klub. Glücklich ist er mit ihr zurzeit gerade nicht. “Ehrlich gesagt kann ich nicht sagen, dass ich vollends glücklich bin, da die Situation nicht so ist, wie ich mir das wünschte. Wenn du nicht spielst, macht dir das manchmal Sorgen”, so Wijnaldum.

Der Spielgestalter kommt in dieser Saison zwar bereits auf elf Einsätze für PSG, Trainer Mauricio Pochettino setzt ihn aber sehr häufig nur als Joker ein. Einen Stammplatz nimmt Wijnaldum, der bis 2024 unter Vertrag steht, zurzeit jedenfalls nicht ein. So hat sich der frühere Liverpool-Profi seinen Start in Frankreich nicht vorgestellt.

psc 11 Oktober, 2021 13:55