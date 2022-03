Berichte über einen totalen Bruch zwischen Neymar und PSG

Laut einem Bericht aus Frankreich kam es im Verhältnis zwischen Neymar und Paris St. Germain zu einem totalen Bruch.

Der 30-jährige Brasilianer wurde von Fans neben Lionel Messi zum Sündenbock für das Aus in der Champions League gegen Real Madrid gemacht. Und offenbar sind nicht nur die Fans, sondern auch die Verantwortlichen der Franzosen sauer auf den Spitzenverdiener. Laut “RMC Sport”-Journalist Daniel Riolo gab es einen totalen Bruch. Neymar soll inzwischen sogar bei vielen seiner Teamkollegen in der Kabine eine Art Persona non grata sein.

Trotz Vertrag bis 2025 könnte es im Sommer zu einem Wechsel kommen. Neymar hat die hohen Erwartungen nach seinem 222 Mio. Euro-Wechsel im Sommer 2017 nicht wirklich erfüllen können. Insbesondere in der Champions League konnte er die notwendigen Impulse nicht setzen.

psc 22 März, 2022 15:18