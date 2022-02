Besitzer verkündet: Inter Miami versucht sein Glück bei Lionel Messi

Einer der Besitzer von Inter Miami ist optimistisch, dass der nordamerikanische Erstligist keine so schlechten Chancen hat, Lionel Messi von einem Wechsel zu überzeugen.

Jorge Mas und David Beckham sind vor dem Einstieg in die neue Saison während einer Pressekonferenz zu verschiedenen Themen befragt worden. Die Besitzer von Inter Miami nahmen unter anderem Stellung zu einer möglichen Verpflichtung von Lionel Messi.

“Leo ist einer der besten Spieler der Welt. Sein Niveau ist nicht gesunken. Ich glaube, David hat eine Beziehung zu ihm”, gab Mas auf entsprechende Nachfrage zu Protokoll. “Wenn er PSG verlässt, würden wir Messi gerne bei Inter Miami spielen sehen. Kann das passieren? Wir werden es versuchen. Ich bin optimistisch. Es ist eine Möglichkeit.”

Seit der Plan entstanden ist, Inter Miami aus dem Boden zu stampfen, gibt es immer wieder Gerüchte um einen Messi-Transfer. Der Superstar schloss sich im vorigen Sommer Paris Saint-Germain an, das er via Unterschrift zunächst für zwei Jahre die Treue geschworen hat. Der Vertrag kann per Option um eine weitere Saison ausgedehnt werden.

aoe 26 Februar, 2022 15:30