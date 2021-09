Hiobsbotschaft bestätigt: Lionel Messi hat sich am Knie verletzt

Lionel Messi muss wegen einer Knieverletzung pausieren. Das Ligue 1-Auswärtsspiel beim FC Metz vom Mittwochabend verpasst er.

Dies wurde aus dem Lager der Franzosen inzwischen bestätigt. Der 34-Jährige hat sich eine Knochenprellung am linken Knie zugezogen. PSG-Coach Mauricio Pochettino wechselte Messi am vergangenen Wochenende beim 2:1-Sieg gegen Lyon eine Viertelstunde vor Schluss aus und erwähnte im Anschluss Schmerzen, die der Angreifer verspürte. Tatsächlich wurde bei einer Untersuchung nun eine Schädigung entdeckt. In 48 Stunden soll der Zauberfloh noch einmal untersucht werden. Ob er am Wochenende beim Heimspiel gegen Montpellier wieder mittun kann, ist offen.

psc 21 September, 2021 13:50