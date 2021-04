Bestätigt: Neymar hat seine Entscheidung über die Zukunft getroffen

Der 29-Jährige und seine Berater befinden sich mit den PSG-Verantwortlichen seit einiger Zeit in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung. Und diese wird laut Transferexperte Fabrizio Romano in Kürze erfolgen. Neymar wird demnach einen Kontrakt bis 2026 unterschreiben. Gegenüber “France Football” bestätigen Mitglieder aus seiner Entourage jetzt, dass es dem Angreifer in Paris gefällt: “Neymar will bei PSG bleiben. Er sieht, dass der Klub wächst und er mag das Projekt.”

Der Topstürmer stiess im Sommer 2017 für die Rekordsumme von 222 Mio. Euro von Barcelona nach Paris. Sein aktueller Vertrag läuft nur noch bis 2022. Im neuen Kontrakt sollen auch grosse Boni für Erfolge in der Champions League enthalten sein.

Neymar is expected to sign soon his new contract with Paris Saint-Germain until June 2026, huge UCL bonus confirmed too. His entourage just announced to France Football: “Neymar wants to stay at PSG. He sees that the club is growing. He likes the project”. 🇧🇷 #PSG https://t.co/LMnrpctSkx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 12, 2021