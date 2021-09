Besten Dribbler in FIFA 22: Drei PSG-Stars ganz vorne dabei

Paris Saint-Germain, das sich im vergangenen Transferfenster mit Lionel Messi verstärkte, wird in FIFA 22 die drei besten Dribbler haben. Denn neben Messi (95) haben Neymar (94) und Kylian Mbappé (92) die stärksten Werte.

Auch Bernardo Silva (91) von Manchester City, Jadon Sancho (91) von Manchester United und Marco Verratti (91) ebenfalls von Paris Saint-Germain können glänzen. Dahinter befinden sich Riyad Mahrez (90) von Manchester City und die beiden Stars vom FC Liverpool, Mohamed Salah (90) und Thiago Alcantara (90).

PSG have the best three dribblers in FIFA 22 😳 pic.twitter.com/bIjBI81JKC

— B/R Football (@brfootball) September 22, 2021