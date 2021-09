Brasil-Legende Ronaldo gerät bei Kylian Mbappé ins Schwärmen

Die brasilianische Sturmlegende Ronaldo gerät bei Jungstar Kylian Mbappé regelrecht ins Schwärmen.

In einem Interview mit “DAZN” singt der 44-Jährige ein regelrechtes Loblied auf den französischen Weltmeister. Er sieht auch Parallelen zwischen Mbappé und sich in frühen Jahren: “Ja, er hat ähnliche Fähigkeiten. Seine Qualität ist unglaublich. Vor allem seine aussergewöhnliche Technik, die er auch in enormem Tempo umsetzt.”

Mit erst 22 Jahren ist Mbappé bereits auf absolutem Weltklasseniveau angekommen. Ronaldo führt aus: “Er lässt die Verteidiger stehen, er lässt die Torhüter stehen. Und obwohl er noch sehr jung ist, hat er schon eine Menge erreicht. Ich mag ihn.”

Im Sommer bemühte sich Ronaldos Ex-Verein Real Madrid noch erfolglos um den PSG-Torjäger. Nächsten Sommer könnte Mbappé dann tatsächlich zum Galactico avancieren.

