Bundesligist gibt Angebot für Julian Draxler ab

Ein Bundesliga-Klub will PSG-Legionär Julian Draxler zur Rückkehr nach Deutschland bewegen.

Wie der “kicker” berichtet, hat ein Verein eine Offerte für den 27-Jährigen vorgelegt. Für knapp 20 Mio. Euro Ablöse soll dieser zu haben sein. Das Angebot liegt aber offenbar weit darunter. Ob PSG darauf eingehen wird, ist unklar. Spekuliert wurde, dass Bayer Leverkusen Interesse bekundet hat. Laut “Bild” ist dem aber nicht so. Draxler steht in Paris bis 2024 unter Vertrag. Erst im Mai hatte er verlängert. Ob er den Verein verlassen möchte, ist unklar. In der Offensive ist die Konkurrenz durch die Ankunft von Lionel Messi allerdings noch grösser geworden. Einen Stammplatz dürfte der deutsche Nationalspieler kaum mehr erobern können.

psc 16 August, 2021 15:36