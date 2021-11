Das sagt Sergio Ramos nach dem PSG-Debüt über das Zusammenspiel mit Messi

Der frühere Real-Kapitän Sergio Ramos und Barça-Legende Lionel Messi waren aufgrund ihrer Vereinszugehörigkeit jahrelang grosse Rivalen. Nun laufen sie bei Paris St. Germain Seite an Seite auf. Nach seinem Debüt für den neuen Verein spricht Ramos über das Zusammenspiel mit Messi.

Der 35-jährige Routinier freut sich sehr, gemeinsam mit dem Zauberfloh spielen zu können. Animositäten wegen der Vergangenheit bestehen keine. “Er ist ein einzigartiger Spieler und es ist ein Privileg, ihn in der Mannschaft zu haben”, sagt Ramos bei “ESPN” über Messi und führt aus: “Ich denke Schritt für Schritt kommt jeder individuell an seine maximale Leistungsstärke und Paris St. Germain wird noch grösser. Wir realisieren, was wir alles schaffen können”.

Von irgendwelcher Zweitracht im Team will Ramos nichts wissen.

