Das Debüt von Sergio Ramos bei PSG verzögert sich weiter

Sergio Ramos muss sich für sein Debüt bei Paris St. Germain weiterhin gedulden.

Der 35-jährige Spanier laboriert seit längerem an hartnäckigen Wadenproblemen, die ihn nach wie vor ausbremsen. Gemäss “L’Équipe” wird Ramos weder im Ligaspiel gegen Clermont Foot am Samstag noch zum Champions League-Auftakt gegen den FC Brügge am kommenden Mittwoch im Kader der Franzosen.

Der Innenverteidiger wechselte im Sommer ablösefrei von Real Madrid zu PSG und war als neuer Abwehrchef eingeplant. Noch kann er diese Rolle nicht einnehmen.

psc 10 September, 2021 13:49