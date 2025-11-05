Die Diagnose bei Hakimi nach Brutalo-Foul von Luis Diaz ist da

PSG-Verteidiger Achraf Hakimi wird nach seiner Verletzung im Champions League-Spiel gegen den FC Bayern mehrere Wochen ausfallen.

Der marokkanische Rechtsverteidiger hat nach der brutalen Grätsche von Luis Diaz eine schwere Verstauchung des linken Sprunggelenks erlitten. Auch das Innenband ist betroffen. Immerhin liegt kein Bruch vor. Dennoch wird mit einer Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen gerechnet. Hakimi kommt wohl in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz. Er befindet sich nun in einem Wettrennen um die Teilnahme am Afrika Cup in seiner marokkanischen Heimat, die vom 21. Dezember bis 18. Januar stattfindet.

Le point médical après Paris - Bayern. @Aspetar — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 5, 2025

Peter Schneiter 5 November, 2025 16:36