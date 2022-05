Die Zukunft von Leonardo bleibt bei PSG offen

Sportdirektor Leonardo bleibt bei Paris Saint-Germain umstritten. Ob der Brasilianer weitermachen darf, ist deshalb noch offen.

Wie der italienische “Sky”-Reporter Matteo Moretto via Twitter berichtet, ist man sich bei Paris Saint-Germain noch nicht sicher, ob mit Leonardo als Sportdirektor in die neue Saison gegangen wird. Der 52-Jährige ist seit 2019 bei PSG im Amt, steht jedoch nicht zuletzt aufgrund des erneuten Champions-League-Scheiterns in der Kritik.

El PSG aún no está 100% seguro de seguir con Leonardo, evaluaciones en marcha. El Chelsea también piensa en fichar a un director deportivo. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 15, 2022

Gerüchte gab es bereits darüber, dass Arsène Wenger Leonardo in Paris beerben könnte. Obendrein bleibt noch ungeklärt, wie es mit Coach Mauricio Pochettino weitergeht. Der Argentinier könnte die Franzosen wohl ebenfalls zum Saisonende verlassen.

adk 15 Mai, 2022 12:32